O Sp. Braga viveu uma noite de pesadelo na 1.ª mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência, ao ser derrotado de forma pesada (0-4) pela Fiorentina na pedreira. A jogar os últimos 40 minutos em inferioridade numérica, o conjunto de Artur Jorge perdeu capacidade de resposta num jogo que já não estava a ser propriamente famoso.

Com Ricardo Horta a voltar à titularidade quase um mês depois, o Sp. Braga procurava mais uma grande noite europeia para dar seguimento ao momento positivo que atravessa. Foi completamente abalroado a jogar apenas com dez elementos perante o 13.º classificado da Série A italiana, que vinha de duas derrotas.

É certo que da primeira parte o Sp. Braga não tinha propriamente motivos para sorrir, com uma exibição pálida – das piores da época –,mas com a expulsão a pedreira ruiu, praticamente hipotecando as aspirações do Sp. Braga na competição, depois de cair da Liga Europa.

Cinismo italiano com epílogo nos descontos

Num embate inédito – Sp. Braga e Fiorentina encontraram-se pela primeira vez – o cinismo italiano esteve presente desde o primeiro minuto. Com muita bola, mas raramente a ser acompanhada de progressões vertiginosas no terreno, o conjunto viola como que ia adormecendo os arsenalistas até criar perigo.

Logo aos três minutos Jovic tentou a sua sorte de bicicleta, obrigando Matheus a fazer uma grande intervenção logo nos instantes iniciais. Sem iniciativa, o Sp. Braga tentou organizar-se na luta para ter bola. Respondeu por volta da meia hora de jogo com dois lances de perigo de rajada. Niakaté e Abel Ruiz deram expressão às aspirações lusas num dos poucos momentos ofensivos da equipa de Artur Jorge na primeira metade.

Entre cruzamentos venenosos, subidas matreiras ao ataque e algumas combinações que desmontaram o último reduto bracarense, a Fiorentina chegou ao golo nos descontos da primeira metade. Jovic, que já passou por Portugal, penteou de cabeça o cruzamento do capitão Biraghi, levando os transalpinos em vantagem para o intervalo.

Tormena – expulso – trava a reação e faz desabar a pedreira

Apelava-se à alma guerreira deste Sp. Braga viesse ao de cima para responder, a exemplo do que tem acontecido esta época, a um cenário adverso. O arranque do segundo tempo, com mais bola e mais iniciativa, prometia outra face por parte da equipa arsenalista. Um panorama que exigia equilíbrio na luta pelo resultado, sem pôr em causa a eliminatória.

Num ápice tudo mudou. Uma entrada imprudente a meio campo, longe da zona de perigo, valeu a Tormena a expulsão, após alerta do VAR. O Sp. Braga ficou sem capacidade de resposta, permitindo que a Fiorentina ficasse confortável para fazer o marcador cavalgar. Logo após a expulsão, com uma hora de jogo, Jovic apareceu bem na área para fazer o segundo. O momento da noite estava guardado para o minuto 79, com Cabral a assinar um grande golo na sequência de um lançamento. O avançado recebeu de peito, rodou e disparou sem hipóteses de defesa para o guarda-redes Matheus.

As hipóteses que Matheus teria de parar aquela bola seriam similares às que a equipa portuguesa ainda tem na eliminatória: diminutas. O cenário complicou-se ainda mais com o bis na partida de Cabral em cima do minuto noventa. Apenas um jogo épico em Florença poderá valer aos bracarenses a passagem aos oitavos de final da Liga Conferência.