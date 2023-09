O sorteio da Liga Conferência realizou-se, esta sexta-feira, no Forúm Grimaldi, no Mónaco.



A competição não tem equipas portuguesas, mas tem vários treinadores e jogadores lusos. João Henriques e Paulo Fonseca vão medir forças no grupo enquanto o Legia, de Yuri Ribeiro e Josué, estão ineridos num grupo difícil, no qual está o AZ, de Penetra e Dantas.



Por sua vez, o PAOK, de Rafa Soares, Vieira e Filipe Soares, vai encontrar o Frankfurt, de Buta, e o Aberdeen, de Duk, na fase inicial.



Todos os grupos:



Grupo A: Lille, Slovan Bratislava, Olimpia Liubliana e Klaksvík;



Grupo B: Gent, Maccabi Telavive, Zorya e Beidablik;



Grupo C: Dínamo Zagreb, Viktoria Plzen, Astana e Balkani;



Grupo D: Club Brugge, Bodo/Glimt, Besiktas e Lugano;



Grupo E: AZ Alkmaar, Aston Villa, Legia Varsóvia e Zrinjski;



Grupo F: Ferencváros, Fiorentina, Genk, Cukaricki;



Grupo G: Eintracht Frankfurt, PAOK, HJK e Aberdeen;



Grupo H: Fenerbahçe, Ludogorets, Trnava e Nordsjaelland;