À atenção do Vitória de Guimarães. O Neman bateu o Balzan por 2-0, numa partida disputada esta quarta-feira e referente à primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência.



Pavel Savitskiy, as 54 minutos, e Karpovich, a cinco minutos do final marcaram os golos da formação da Bielorrússia. Assim o Neman fica com uma vantagem confortável para a segunda mão - o vencedor desta eliminatória defronta quem ganhar o embate entre Celje e Vitória.



Já Miguel Crespo foi titular na goleada do Fenerbahçe ao Zimbru (5-0). Dzeko estreou-se a marcar em jogos oficiais pelo gigante turco tal como Ryan Kent e Szymanski, outro dos reforços para esta temporada. Joshua King e Kadioglu foram os autores dos outros golos da formação orientada por Ismail Kartal.



O Steaua de Bucareste triunfou por 1-0 na visita ao terreno do CSKA 1948 Sófia enquanto o Midtjylland recebeu e venceu os luxemburgueses do Niedercon por 2-0. Na Macedónia do Norte, o Struga bateu o Buducnost por 1-0 ao passo que o Sabah Baku foi à Letónia ganhar ao RFS por 2-0.