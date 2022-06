O Áustria- Dinamarca da segunda jornada do grupo A1 da Liga das Nações começou com um apagão que obrigou a adiar o início da partida mais de uma hora e acabou com a equipa nórdica a iluminar o caminho rumo à fase final da prova.

Os dinamarqueses foram à capital austríaca vencer por 2-1 e isolar-se na liderança de um grupo que tem ainda França e Croácia, ambas as equipas sem vitórias após duas jornadas.

Depois de resolvidos os problemas elétricos que adiaram o apito inicial, Hojberg abriu o marcador aos 28m. Schlager ainda empatou aos 67m, mas Stryger Larsen saltou do banco para dar a vitória à Dinamarca, após assistência de Eriksen.

O triunfo deixa a Dinamarca na liderança do grupo com seis pontos, mais três do que a Áustria, segundo classificado, e mais quatro do que França e Croácia, que empataram em Split mais cedo.

De referir que os adeptos presentes no jogo não se deixaram desanimar pelo adiamento do jogo e proporcionaram um belo momento com o que pode ser definido, não como ‘hola mexicana’, mas como ‘welle austríaca’.