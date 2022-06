A Itália, com o inicío da renovação prometida por Roberto Mancini, empatou neste sábado com a Alemanha (1-1), em encontro referente à 1.ª jornada do Grupo A3 da Liga das Nações.

Após a derrota pesada frente à Argentina na Finalíssima, a seleção transalpina apresentou um onze renovado e o seu técnico vou lançando vários nomes alternativos ao longo do encontro.

Willy Gnonto, extremo de 18 anos que representa atualmente o FC Zurique (Suíça), entrou em campo ao minuto 65 e foi ele o autor da assistência para o golo de Lorenzo Pellegrini, pouco depois.

Pellegrini, médio da AS Roma de Mourinho, esteve em destaque ao longo do encontro, brilhando com um túnel duplo que está a tornar-se viral nas redes sociais.

A Alemanha, com uma equipa mais experiente, respondeu de pronto à desvantagem, chegando ao empate por intermédio de Kimmich (73m). Assim, a Hungria fica na liderança do Grupo A3, na sequência do triunfo frente à Inglaterra.

Nos outros jogos realizados esta noite, Montenegro venceu a Roménia por 2-0, no Grupo B3, e a Turquia goleou as Ilhas Faroé por 4-0, no Grupo C1.