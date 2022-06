A Liga das Nações está a começar, mas as surpresas não param: depois da derrota caseira da França ante a Dinamarca, este sábado foi a vez de a Inglaterra ser surpreendida na deslocação ao terreno do Hungria, em jogo da primeira jornada do grupo A3 da competição.

Em Budapeste, e numa partida ajuizada por Artur Soares Dias, a atual vice-campeã da Europa sucumbiu na segunda parte, com um golo de penálti.

Reece James, lateral do Chelsea, foi lançado aos 62 minutos e instantes depois cometeu falta dentro da área: Dominik Szoboszlai, a coqueluche húngara, não perdoou na marca dos onze metros.

A Hungria assume assim, e de forma surpreendente, a liderança do grupo. Alemanha e Itália ainda não jogaram.

Na segunda divisão, sorriu principalmente a Arménia.

No grupo 1, que conta ainda com a Ucrânia e a Escócia, os arménios ganharam em casa ante a Irlanda, por 1-0: marcou Eduard Spertsyan, aos 74 minutos.

Já a Finlândia e a Bósnia, no grupo 3, empataram a uma bola. Teemu Pukki, de penálti, deu vantagem aos finlandeses, Smail Prevljak empatou nos descontos da etapa complementar. O grupo conta ainda com a Roménia e o Montenegro.

Na terceira divisão, grupo 1, o Luxemburgo venceu na Lituânia, por 2-0. Danel Sinani fez os dois golos do encontro, aos 44 e 78 minutos.