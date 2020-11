A Itália apurou-se para a fase final da Liga das Nações, ao vencer fora a Bósnia e Herzegovina por 2-0.

Andrea Belotti fez o primeiro da turma transalpina aos 22 minutos e concluiu de forma eficaz um contra-ataque letal conduzido por Lorenzo Insigne.

Aos 66 minutos, Domenico Berardi assinou o segundo e último golo do jogo, num vistoso remate acrobático após soberbo passe de Domenico Berardi.

No outro jogo do grupo (1 da Liga A), os Países Baixos foram à Polónia vencer por 2-1. A seleção anfitriã esteve a maior parte do jogo em vantagem (Kamil Jozwiak aos 6m num ataque rápido), mas a laranja teve sumo até à última gota e virou dentro dos derradeiros 15 minutos. Memphis Depay empatou aos 77m de penálti e Wijnaldum, de cabeça, assinou o 2-1 final que permitiu aos Países Baixos terminarem no segundo lugar com 11 pontos, menos um do que Itália e mais quatro do que os polacos.