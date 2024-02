Portugal foi sorteado no grupo A1 da Liga A da Liga das Nações e tem como adversários a Croácia, a Polónia e a Escócia, ditou o sorteio realizado esta quinta-feira, em Paris.

A seleção nacional, orientada por Roberto Martínez, que estava no pote 2 e sabia de antemão que escapava a Dinamarca, Bélgica e Hungria, escapou a alguns dos "tubarões" que podia ter pelo caminho. Do pote 1 apanhou a Croácia, do pote 3 a Polónia e, do pote 4, a Escócia.

Na Liga A, assim como na Liga B e na Liga C (as três ligas com quatro grupos de quatro seleções cada), cada seleção disputa seis jornadas na fase de grupos. Joga três em casa e três fora.

A grande novidade desta quarta edição da Liga das Nações é a criação dos quartos de final da prova, para a Liga A, com jogos em casa e fora. Assim sendo, antes da Final Four, o caminho para o título na competição passa por esses quartos de final, fase para a qual se apuram os dois primeiros classificados de cada um dos quatro grupos da Liga A. Daqui sairão as quatro seleções que vão jogar a Final Four habitual.

A fase de grupos decorre entre 5 de setembro e 19 de novembro, os quartos de final entre 20 e 25 de março de 2025 e a Final Four entre 4 e 8 de junho de 2025.

Nesta Liga das Nações, há ainda outro detalhe, com vista ao Mundial 2026, para as seleções da Liga A: as equipas vencedoras dos seus grupos terão hipótese de jogar o play-off de acesso ao Mundial 2026, caso não consigam a qualificação por via dos respetivos grupos de qualificação.