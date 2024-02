Está definido o emparelhamento para a edição 2024/25 da Liga das Nações da UEFA, a quarta da história da prova, na qual Portugal, que está na Liga A, vai defrontar Croácia, Polónia e Escócia no grupo A1.

Na cerimónia realizada em Paris, França, foram 54 seleções a sorteio, da Liga A à Liga D. As Ligas A, B e C têm, cada uma, quatro grupos de quatro seleções cada, que jogam um total de seis jornadas (três em casa e três fora).

Já a Liga D terá dois grupos de três seleções cada, com cada uma delas a jogar quatro jornadas (duas em casa e duas fora).

O quadro completo dos grupos da Liga das Nações 2024/25:

Liga A

Grupo A1: Croácia, PORTUGAL, Polónia, Escócia.

Grupo A2: Itália, Bélgica, França, Israel.

Grupo A3: Países Baixos, Hungria, Alemanha, Bósnia.

Grupo A4: Espanha, Dinamarca, Suíça, Sérvia.

Liga B

Grupo B1: Chéquia, Ucrânia, Albânia, Geórgia.

Grupo B2: Inglaterra, Finlândia, República da Irlanda, Grécia.

Grupo B3: Áustria, Noruega, Eslovénia, Cazaquistão.

Grupo B4: Gales, Islândia, Montenegro, Turquia.

Liga C

Grupo C1: Suécia, Azerbaijão, Eslováquia, Estónia.

Grupo C2: Roménia, Kosovo, Chipre, Lituânia/Gibraltar*.

Grupo C3: Luxemburgo, Bulgária, Irlanda do Norte, Bielorrússia.

Grupo C4: Arménia, Ilhas Faroé, Macedónia do Norte, Letónia.

Liga D

Grupo D1: Lituânia/Gibraltar*, San Marino, Liechtenstein.

Grupo D2: Moldova, Malta, Andorra.

*A definir após o play-out de 2022/23, a jogar em março de 2024.

O formato e as novidades para esta edição

A grande novidade desta quarta edição da Liga das Nações é a criação dos quartos de final da prova, para a Liga A, com jogos em casa e fora. Assim sendo, antes da Final Four que já foi jogada para apurar o campeão nas três edições anteriores, o caminho para o título passa por esses quartos de final, fase para a qual se apuram os dois primeiros classificados de cada um dos quatro grupos da Liga A. Daqui sairão as quatro seleções apuradas para essa Final Four.

Além disso, os terceiros classificados da Liga A e os segundos classificados da Liga B, bem como os terceiros classificados da Liga B e os segundos classificados da Liga C, disputarão um play-off de promoção/despromoção com jogos em casa e fora.

Já os últimos classificados dos grupos nas Liga A e B descem à Liga B e C, respetivamente. Em contraste, os quatro vencedores dos grupos das Ligas B e C, assim como os dois vencedores dos grupos da Liga D, sobem às Ligas A, B e C, respetivamente.

Por seu turno, os dois quartos classificados com ranking mais baixo da Liga C descem à Liga D. Além disso, há ainda um play-off entre os dois melhores quartos classificados da Liga C e os dois segundos classificados da Liga D, para efeitos de promoção/despromoção.

Há ainda outro detalhe, com vista ao Mundial 2026, para as seleções da Liga A: as equipas vencedoras dos seus grupos terão hipótese de jogar o play-off de acesso ao Mundial 2026, caso não consigam a qualificação por via dos respetivos grupos de qualificação.

A fase de grupos decorre entre 5 de setembro e 19 de novembro, os quartos de final entre 20 e 25 de março de 2025 e a Final Four entre 4 e 8 de junho de 2025.