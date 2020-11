Se precisam de um golo, liguem a Erling-Braut Haaland. Ou a Ciro Immobile, também dá.

Os dois goleadores foram protagonistas das vitórias de Borussia Dortmund e Lazio, respetivamente.

A jogar em casa, e com o português Raphael Guerreiro no onze, o Dortmund recebeu e venceu de forma tranquila o Club Brugge, por 3-0. Haaland teve mais uma noite de Champions para recordar. Bisou, aos 18 e 60 minutos, e fez o que nenhum jogador havia feito anteriormente na Prova Milionária.

Pelo meio, em cima do intervalo, Jadon Sancho apontou o golo do jogo, com um livre direto que deixou até o treinador Lucien Favre com as mãos na cabeça.

Já a Lazio bateu no Olímpico de Roma o Zenit, por 3-1.

Ciro Immobile deu vantagem aos romanos logo aos três minutos, com um grande golo de fora da área. Cerca de 20 minutos depois, Parolo aumentou a vantagem laziale, que foi reduzida logo a seguir, aos 25m, fruto de um golo de Dzyuba.

No segundo tempo, aos 55 minutos, Immobile bisou de penálti e fechou as contas do jogo.

Com estes resultados, o Dortmund segue na liderança do grupo F da Liga dos Campeões, com nove pontos, mais um do que a Lazio. O Brugge é terceiro, com quatro pontos, ao passo que o Zenit soma apenas um.