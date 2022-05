O Stade de France, em Paris, foi palco no sábado de um dos jogos mais apaixonantes do futebol: a Liga dos Campeões.

Fora do relvado, no entanto, as coisas não correram da melhor maneira, como foi logo documentado nessa noite – o encontro entre o Liverpool e o Real Madrid foi mesmo atrasado devido aos distúrbios no exterior do recinto.

Agora, o El Chiringuito, de Espanha, revela imagens inéditas dos acontecimentos: desde crianças a chorar, atingidas por gás lacrimogéneo, a pessoas a forçarem a entrar no estádio, houve de tudo: até quem pagasse mil euros por um bilhete.

Dentro de campo, recorde-se, o Real Madrid venceu por 1-0.

Ora veja: