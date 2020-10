A Juventus entrou da melhor maneira da Liga dos Campeões, ao vencer por 2-0 na desloção ao terreno do Dínamo de Kiev, em jogo da 1.º jornada do grupo G da prova.

25 anos depois, Andrea Pirlo e Mircea Lucescu voltaram a cruzar-se, mas agora como adversários: em 1995, o agora técnico do Dínamo lançou o então jovem de 16 anos Pirlo na equipa principal do Brescia. Esta noite, defrontaram-se como treinadores, e pode dizer-se que o aprendiz levou a melhor sobre o mestre.

Em relação ao jogo dentro das quatro linhas, na ausência de Cristiano Ronaldo, devido à covid-19, foi Morata a chegar-se à frente, com um bis, aos 46 e 84 minutos.

Os bianconeri não fizeram um jogo brilhante, longe disso, mas marcaram nos momentos certos – a começar e a acabar a segunda parte – e bateram um Dínamo que também nunca pareceu capaz de ameaçar o domínio italiano. Oportunidades não houve muitas, nem para um lado nem para o outro, e os pupilos de Pirlo levam os três pontos na bagagem graças à eficácia de Morata.

Num grupo que conta também com o todo poderoso Barcelona, além do Ferencvaros, a Vecchia Signora sai na frente e fica à espera do que façam os culés ainda esta noite.