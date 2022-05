A final da Liga dos Campeões, entre Liverpool e Real Madrid, este sábado começou atrasada 36 minutoos devido a problemas no exterior do Stade de France, principalmente por causa dos adeptos do Liverpool

O início da partida estava agendado para as 20h00, mas a UEFA retardou o apito inicial para as 20h36. O primeiro adiamento foi para as 20h15, o segundo para as 20h30 e, depois, houve mais seis minutos de atraso comunicados pela organização.

Segundo a imprensa presente no local, e é possível comprovar através dos muitos vídeos que vão sendo partilhados nas redes sociais pelos repórteres junto do Stade de France, foram muitas as pessoas que tentaram entrar no estádio, nomeadamente adeptos do Liverpool, alguns dos quais sem bilhete. Recorde-se que havia muitos adeptos ingleses que viajaram para Paris apesar de não terem entrada para o jogo.

Houve mesmo gás lacrimogéneo utilizado por parte das forças de segurança.