Irmão de Joel Matip, Marvin Matip foi apanhado no caos do acesso à final da Liga dos Campeões, no qual milhares de adeptos não conseguiram entrar no Stade de France.

O familiar do defesa do Liverpool viu-se no meio da multidão com a esposa, grávida, e ambos tiveram de fugir para o interior de um restaurante, no momento em que a polícia usou gás lacrimogéneo para dispersar o ajuntamento.

«A organização do estádio não é digna de uma final da Liga dos Campeões. Usar gás lacrimogéneo em áreas com crianças e adeptos não envolvidos no jogo é perigoso», disse Marvin, à Sky Sports.