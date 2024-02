Zé Pedro e o reforço de inverno Otávio são as novidades na lista dos jogadores inscritos do FC Porto para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

Sérgio Conceição ganha assim mais uma solução para o eixo defensivo, já que um dos dois jogadores que saíram da lista A era outro central: David Carmo, que rumou ao Olympiakos e sai da lista, tal como Fran Navarro, que também foi cedido ao emblema grego.

Entre lista A e lista B - que contempla jogadores nascidos a partir de 1 de janeiro de 2002 e que tenham sido elegíveis para jogar pelo clube em pelo menos duas épocas ininterruptas desde os 15 anos - o FC Porto tem 30 jogadores inscritos: 25 (o número máximo) da lista A e cinco da B.

A eliminatória do FC Porto com o Arsenal joga-se a 21 de fevereiro (1.ª mão no Dragão) e a 12 de março, em Londres.

JOGADORES INSCRITOS PELO FC PORTO (* lista B)

Guarda-redes: Cláudio Ramos, Gonçalo Ribeiro* e Diogo Costa.

Defesas: João Mário, Fábio Cardoso, Pepe, Iván Marcano, Zaidu, Jorge Sánchez, Wendell, Otávio, Martim Fernandes* e Zé Pedro.

Médios: Stephen Eustáquio, Marko Grujic, Nico González, Iván Jaime, André Franco, Alan Varela, Romário Baró, Vasco Sousa* e Bernardo Folha*.

Avançados: Mehdi Taremi, Francisco Conceição*, Pepê, Galeno, Danny Namaso,Toni Martínez, Evanilson e Gonçalo Borges.