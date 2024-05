Thomas Tuchel confessa que vencer a Liga dos Campeões não compensa o insucesso que o Bayern Munique teve no campeonato alemão.

Na antevisão ao jogo com o Real Madrid, para a segunda mão das meias-finais, o técnico germânico alerta para as individualidades do adversário, nomeadamente pelos pés de Vinícius Jr.

«Ele pode receber passes de qualquer lado, pode aparecer na área e driblar os adversários. Claro que podemos fazer melhor do que na primeira mão e vamos tentar, o importante é aceitar-mos que nem tudo vai ser perfeito», explica o técnico.

«Tivemos mais um dia para preparar o jogo, fizemos uma grande primeira mão mas o Real Madrid é uma das grandes equipas da Europa. De qualquer forma, não jogamos a meia-final só por jogar, queremos marcar presença em Wembley, na final. Se temos de ganhar a Liga dos Campeões para a época ser bem sucedida, então não vamos ser felizes. A Liga Alemã também conta e não atingimos o nosso objetivo», acrescenta.

Tuchel deixou ainda rasgados elogios a Toni Kroos, que «domina o jogo da forma que quer», no entender do técnico germânico.

«Há muitos anos que é fundamental no Real Madrid, lida bem com a pressão e isso levou-o a conquistar muitos troféus. Tem uma carreira impressionante, sabe dominar o jogo da forma que melhor lhe convém e dita o ritmo da equipa. De qualquer forma, não vamos jogar só contra o Kroos, o adversário tem um jogo muito flexível», conclui o técnico.