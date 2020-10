O FC Porto defronta esta quarta-feira o Manchester City em duelo da primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. No adversário dos dragões figuram três nomes portugueses no plantel. Bernardo Silva, Rúben Dias e João Cancelo sabem o que é, nos seus percursos no futebol, defrontar os azuis e brancos. Fizeram-no pelo Benfica em Portugal, uns pela formação e outros já na equipa principal.

Pese este ser um encontro em que o FC Porto encontra alguns compatriotas, o seu treinador, Sérgio Conceição, não considera haver vantagem ou desvantagem no estudo do adversário e na preparação o encontro.

«A informação é tanta e de muita qualidade sobre todos os jogadores, que não é negativo nem positivo. São jogadores de qualidade, os portugueses que representam este clube. Aprecio as suas qualidades, principalmente quando jogam na seleção nacional. A partir daí, são jogadores adversários, não mais do que isso», afirmou Conceição, questionado pelo Maisfutebol, na conferência de imprensa, realizada por vídeo, a partir de Manchester, esta tarde.

O FC Porto está de volta à Liga dos Campeões após uma época de ausência e vai ser o terceiro ano de Conceição na principal competição europeia, como técnico dos portistas. Chegou uma vez aos oitavos de final e outra aos quartos de final. Por ambas as ocasiões, o FC Porto acabou eliminado pelo Liverpool, outro clube inglês. Neste retorno à prova, Conceição diz que o nome do adversário não mexe com a mentalidade ou a ansiedade do grupo.

«Eu olho para o jogo e, na preparação do jogo e no espírito, em termos mediáticos, estes jogos chamam muito mais a atenção, mas o nosso sentimento é sempre o mesmo: vontade enorme de ganhar, preparar ao máximo tudo, para sairmos vitoriosos do jogo. O meu espírito está exatamente igual», garantiu.

Siga o Manchester City-FC Porto, a partir das 20 horas de quarta-feira, no Maisfutebol.