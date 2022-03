Kylian Mbappé lesionou-se no treino desta segunda-feira, informou o Paris Saint-Germain.

«Mbappé sofreu um choque no pé esquerdo no treino de hoje. Ele realizou o tratamento esta tarde. O exame clínico é tranquilizador e um novo ponto de situação será feito em 24 horas», pode ler-se na nota do clube parisiense.

A imprensa internacional avança que o atacante se lesionou após um 'pisão' de Idrissa Gueye.

Note-se que o PSG defronta o Real Madrid na próxima quarta-feira, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Na primeira, Mbappé foi decisivo ao apontar o único golo do encontro.

O emblema francês comunicou ainda que Sergio Ramos continua a trabalhar à parte do grupo atá ao final da semana e, por isso, está fora do encontro diante dos merengues, embora vá viajar com a equipa.