No rescaldo à derrota caseira diante do Real Madrid, a contar para a primeira mão dos «oitavos» da Liga dos Campeões, por 0-1, o técnico do Leipzig guardava sensações ambíguas.

«Foi uma exibição corajosa da minha equipa, com um golo no início, que deveria ter contado. O 1-0 ao segundo minuto teria sido bom para nós. Não houve fora de jogo, não foi falta, não sei por que motivo não contou. Todos viram que não foi a decisão acertada», começou por dizer Marco Rose, em conferência de imprensa.

Apesar da frustração, o técnico alemão reiterou que a derrota do Leipzig não se explica apenas no tal lance polémico: «[Até ao intervalo] O nível era bom. Depois do intervalo há um golaço de Brahim Díaz, quando lhe demos muito espaço.»

De olhos no jogo decisivo, no Santiago Bernabéu, agendado para a noite de seis de março, Rose comprometeu-se a corrigir a ineficácia ofensiva – apontando às oportunidades de Sesko – e reabrir a eliminatória em Madrid.

Reveja, ao pormenor, a história deste jogo, aqui.

«Controlamos o Vinícius, criamos oportunidades e dificuldades. O que nos resta é ir a Madrid e jogar a alto nível. Vamos com tudo. Queremos estar como estivemos hoje. Temos conseguido bons desempenhos em todas as partidas. Ninguém nos dá presentes, mas estamos convencidos de que poderemos mudar o rumo dos resultados», rematou.

O Leipzig ocupa o quinto lugar da Bundesliga, com 37 pontos, a três pontos do Dortmund e da zona «Champions». Na tarde de sábado, a turma de Marco Rose recebe o Borussia Mönchengladbach, uma semana após o empate no reduto do Augsburg (2-2).

IMAGENS VÍDEO: TVI/ELEVEN NA DAZN