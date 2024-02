Os jogadores da seleção da Nigéria receberam do presidente do país, Bola Tinubu, um apartamento e um terreno, pela campanha no CAN, apesar da derrota na final, diante da Costa do Marfim.

«Não é fácil aceitar uma derrota [2-1 na final com a anfitriã Costa do Marfim], especialmente quando as expectativas são altas, mas vocês demonstraram espírito desportivo e resiliência durante todo o torneio», disse o presidente, na receção à equipa treinada por José Peseiro.

Bola Tinubu agradeceu o «bom trabalho» dos jogadores, presenteando a seleção com formulários para alocar com efeitos imediatos as propriedades prometidas.

Peseiro agradeceu o gesto para com os jogadores e revelou que esta era a primeira vez que um presidente o convidava para sua casa.

«É uma honra e um orgulho para mim», disse o português, que considerou ainda que a Nigéria «fez um trabalho fantástico e mostrou um espírito muito bom e jogou bem».