Gelson Dala recebeu a Bola de Prata da última edição da CAN, prova que acabou por ser conquistada pela Costa do Marfim.



O ex-jogador de Sporting e Rio Ave, internacional por Angola, terminou a competição com quatro golos, menos um que o melhor marcador Emilio Nsue López (Guiné Equatorial). Com quatro golos terminou também Mostafa Mohamed (Egito) que venceu a Bola de Bronze.



Refira-se que a Costa do Marfim derrotou na final da CAN a Nigéria, de Peseiro, por 2-1.