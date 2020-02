Um passeio.

É isso que se pode dizer da deslocação do Bayern de Munique a Londres, para defrontar o Chelsea, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Os bávaros triunfaram em Stamford Bridge por 3-0 e voltam para Munique com a eliminatória no bolso, numa noite em que Lewandowski e Gnabry foram os nomes maiores.

FILME E FICHA DO JOGO.

Apesar da intensidade vincada nas duas equipas, o Bayern mostrou desde cedo que tinha mais unhas para tocar a guitarra dos oitavos do que o adversário.

Em transição ofensiva ou ataque organizado, os bávaros ameaçaram várias vezes a baliza dos blues no primeiro tempo, mas Caballero, alguma ineficácia e também falta de sorte – Muller atirou à barra por exemplo – foram adiando o golo inaugural dos alemães.

Se a bola não entrou no primeiro tempo, o mesmo não se pode dizer do segundo, com a sociedade Lewandowski-Gnabry em ação.

Os dois combinaram por duas vezes no espaço de três minutos (51 e 54) e construíram uma vantagem confortável para o Bayern: coube a Gnabry bisar após duas assistências primorosas de Lewandowski.

O Chelsea, que já tinha passado por dificuldades nos primeiros 45 minutos, foi definitivamente abaixo e a formação germânica chegou ao terceiro com naturalidade.

Lewandowski tinha feito a assistência para os dois golos de Gnabry e fez ele próprio o terceiro da noite, depois de uma arrancada espetacular de Alphonso Davies.

Noite tranquila para o Bayern em Londres, a vingar a final perdida em casa em 2012, e a meter pé e meio nos quartos de final desta Champions. Só precisa de terminar o serviço na segunda mão, daqui a três semanas, em Munique.