O Bild noticiou que Sadio Mané agrediu Leroy Sané no balneário do Bayern Munique após a derrota com o Manchester City por 3-0.

Segundo este jornal alemão, o avançado senegalês mostrou-se insatisfeito pela forma como o companheiro terá falado com ele ainda no terreno de jogo e acabou por agredi-lo com um soco.

Ainda de acordo com o Bild, Sané e Mané tiveram mesmo de ser separados por companheiros de equipa.