Todd Boehly, co-proprietário do Chelsea, já lançou o prognóstico para o embate com o Real Madrid, da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, marcado para esta quarta-feira. O norte-americano está, no mínimo, confiante.

«Chelsea vai ganhar. 3-0. Diria aos adeptos para terem muita fé e que vamos ganhar 3-0 esta noite», começou por dizer quando questionado pela Sky Sports.

Boehly comentou ainda os primeiros meses na direção do Chelsea. «Olhamos para isto como um processo a longo prazo, temos muito trabalho para fazer, estamos entusiasmados com o futuro. O futuro é brilhante e estamos entusiasmados com esta noite.»

