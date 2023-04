O Chelsea oficializou esta terça-feira a renovação de contrato com Ben Chilwell.

O internacional inglês acrescentou mais dois anos ao anterior vínculo e fica ligado aos londrinos até 2027.

Chilwell, lateral-esquerdo de 26 anos, cumpre a terceira temporada nos blues. Em 2022/23, apontou dois golos e outras tantas assistências em 24 partidas.

Two more years for @BenChilwell! 😁