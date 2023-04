A passagem de Enzo Fernández pelo Benfica foi curta e o médio argentino sente-se realizado por ter assinado pelo Chelsea, o que possibilitou que concretizasse o sonho de jogar em Inglaterra.

«Gostei do projeto de longo prazo que o clube está a criar. Também sempre sonhei em jogar na Premier League e o Chelsea demonstrou interesse por mim antes mesmo do Mundial», explicou o campeão do Mundo em entrevista à UEFA.

«Cheguei a um grande clube, que sempre lutou por troféus e que conquistou duas Ligas dos Campeões em pouquíssimo tempo. Agora que estou aqui, percebo o quão grande é este clube. E era isso que queria, o que o clube almejava como um todo. Isso foi um factor importante na hora de tomar uma decisão, além do facto de estar numa cidade tão bonita como Londres. Pensei em tudo com a minha família», recordou.

Enzo, que também deixou elogios ao Benfica, assumiu que ainda se está a adaptar a uma nova realidade e destacou a ligação a Kai Havertz e João Félix.

«Estava entre os dez novos jogadores que chegaram [durante o inverno]. É difícil, com idiomas diferentes, conectar-me com os companheiros no início. Com o passar do tempo, começamos a conhecer melhor os nossos colegas e isso vai melhorar. Kai Havertz e João Félix? Nós temos essa conexão, também fora do campo. Mas temos muitos bons jogadores. Todos os nossos avançados são de classe e têm qualidade, por isso todos podem jogar ao mais alto nível», realçou.

«Londres é muito diferente de Lisboa e de Buenos Aires, isso já sabíamos. Está muito frio. Ainda me estou a adaptar da melhor forma possível com a minha família. Londres é muito bonita e estou encantado», concluiu.

Em 12 jogos no Chelsea, Enzo já somou duas assistências mas ainda não apontou qualquer golo.