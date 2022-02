Remko Pasveer foi titular na Luz, na última quarta-feira, mas já não vai alinhar na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O treinador do Ajax Erik ten Hag, confirmou que o guarda-redes se lesionou na mão e vai ser baixa por vários jogos.

«Neste momento, ele não pode jogar assim. É difícil prever, mas acho que ficará de fora por algumas semanas», disse aos microfones da ESPN.

O substituto é o camaronês Andre Onana, que recentemente esteve na CAN e está em vias de deixar o clube, pois termina contrato no final da temporada. Onana já começou de início no jogo deste domingo, diante do Go Ahead Eagles, da Eredivisie.