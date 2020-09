Gelson Dala está fora dos convocados do Rio Ave para defrontar o Besiktas, esta quinta-feira, na terceira eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga Europa.



O internacional angolano não recuperou da lesão no ombro direito contraída diante do Tondela e não viajou para Istambul. No jogo da segunda eliminatória da prova europeia, diante dos bósnios do FK Borac, o avançado esteve em destaque ao participar nos dois golos que carimbaram o acesso do Rio Ave à fase seguinte.



Além de Dala, Mário Silva não pode contar com André Pereira, Junio Rocha, e Ronan, também lesionados.

Lista de convocados:



Guarda-redes: Kieszek, Léo Vieira e Carlos Alves;



Defesas: Ivo Pinto, Santos, Borevkovic, Matheus Reis, Nélson Monte, Pedro Amaral e Costinha;



Médios: Filipe Augusto, Tarantini, Francisco Geraldes, Diego Lopes, Lucas Piazon, Jambor e Meshino;



Avançados: Carlos Mané, Bruno Moreira e Gabrielzinho.