O Sp. Braga vai defrontar o Mónaco pela primeira vez na História, depois de o sorteio da Liga Europa ter colocado o atual sexto classificado da Ligue 1 no caminho dos arsenalistas, nos oitavos de final.

A equipa do principado foi terceira classificada na época passada, o que significa que esteve na disputa de um lugar na Champions League: depois de passar o Sparta Praga com duas vitórias [0-2 fora, 3-1 em casa], caiu perante o Shakthar Donetsk [derrota por 1-0 em Lyon, 2-2 em Kharkiv após prolongamento].

Na Liga Europa, o Mónaco venceu o grupo B que englobava ainda Real Sociedad, PSV e Sturm Graz, com três vitórias e três empates: bateu os austríacos e os bascos em casa e empatou fora, bateu os neerlandeses fora e empatou em casa.

No plantel, destaque para a presença do internacional português Gelson Martins, ex-jogador do Sporting. Ainda assim, as principais figuras são Ben Yedder, Aurélien Tchouaméni e Kevin Volland. O primeiro é mesmo o melhor marcador da equipa com 14 golos.

A formação monegasca, que joga no Stade Louis II [18.500 lugares] é orientada pelo belga Philippe Clement, que já orientou Club Brugge, Genk e Beveren.

De acordo com o Transfermarkt, o valor do plantel do Mónaco é de 352,2 mihões de euros, em comparação com os 103,8 do Sp. Braga.