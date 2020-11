FIGURA: Castro

Chegou este ano à pedreira, mas é como se lá estivesse há anos. Assumiu a papel de guerreiro rapidamente, transporta essa forma de estar para o relvado, sendo um dos indiscutíveis da equipa. Destaca-se pela entrega e pelo compromisso no setor intermediário e esta noite não foi diferente. Jogo de luta, de duelos intensos na disputa pelo domínio no meio campo. Distribuiu jogo com critério e auxiliou nas tarefas defensivas.

MOMENTO: terceiro golo do Leicester

Vardy, um dos históricos dos «foxes» a resgatar o Leicester. Inicia a jogada, o Leicester rondou a área bracarense e, depois da insistência, o atacante aparece ao segundo poste a finalizar, carimbando o empate. Um empate com travo amargo para os bracarenses.

OUTROS DESTAQUES

Choudhury

O jovem médio inglês destacou-se pelas tomadas de decisão no meio campo dos «foxes», sendo dos mais esclarecidos a distribuir jogo e a contribuir para o fabrico de lances ofensivos do Leicester.

Iuri Medeiros

Principal fantasista do Sp. Braga, o jogador canhoto está nos dois golos apontados pelos bracarenses. Enquanto esteve em campo encarou os adversários sem rodeios, sempre com fantasia e criatividade.

Schmeichel

Travou um duelo intenso com Paulinho, levando quase sempre a melhor. O guarda-redes dinamarquês fez várias intervenções de grau de dificuldade elevado. Nada pôde fazer no lance dos golos.

Paulinho

Duelo intenso com Schmeichel. Enclausurado entre a musculada defesa inglesa, o avançado foi à luta e tentou ganhar posição. À ponta de lança encostou para o fundo das redes, fazendo o segundo golos dos bracarenses.