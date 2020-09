Derek McInnes, treinador do Aberdeen, em conferência de imprensa, depois da derrota diante do Sporting (0-1), no Estádio de Alvalade, em jogo da terceira pré-eliminatória da Liga Europa:

- O Sporting marcou na única oportunidade que teve, um bom remate, num lance bem definido. Penso que a minha equipa esteve muito bem, o Sporting teve muita posse de bola, mas não teve profundidade, raramente nos conseguiu incomodar. Tivemos oportunidade para marcar um golo. Fizemos uma exibição bem organizada, estou muito satisfeito com a minha equipa.

- Sei que o Sporting vai melhorar quando começar o campeonato, mas hoje podíamos ter tirado vantagem de termos mais jogos realizados, de termos mais ritmo. Mesmo assim, foi evidente que eles estão um patamar cima de nós. Mas ainda assim, por vários períodos do jogo, estivemos por cima e penso que, num ou noutro contra-ataque, podíamos ter marcado e ter conseguido um resultado melhor.