Tiago Tomás, autor do golo da vitória do Sporting frente ao Aberdeen, em declarações na flash interview da Sport TV1:



«Faltam-me palavras para descrever o que sinto. Estou muito feliz por ter feito o meu primeiro golo oficial pelo Sporting. Sonhava desde pequenino com isto e ver que se tornou realidade é gratificante. Ainda para mais na minha estreia num jogo europeu, é uma noite inesquecível para mais tarde contar aos meus netos.»



«Tivemos semanas atípicas. Demonstrámos que fomos superiores durante todo o jogo. Ainda temos os colegas que não estiveram cá para ajudar, vamos ter equipa mais forte ainda. Hoje conseguimos ganhar.»



«LASK? É uma equipa forte que tem as suas características, mas acho que temos condições e equipas para nos bater com qualquer um. Acho que vamos fazer um bom jogo e seguir em frente.»