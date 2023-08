O Ajax e o Dínamo Zagreb, equipas que têm à espera um lugar no Pote 1 do sorteio da fase de grupos da Liga Europa e podem relegar o Sporting para o segundo pote, estão em vantagem no play-off da competição.

A equipa dos Países Baixos foi à Bulgária golear o Ludogorets por 4-1. Mohammed Kudus, que estará a ser negociado com West Ham, foi a figura do jogo, ao assinar um hat-trick: inaugurou o marcador aos 16m, bisou aos 18m e voltou a marcar ao minuto 50, já depois de Brian Brobbey ter feito o 3-0 pouco antes do final da primeira parte.

O melhor que o Ludogorets conseguiu foi reduzir por Olivier Verdon, na conversão de um penálti aos 70 minutos.

Já o Dínamo Zagreb recebeu e derrotou os checos do Sparta Praga por 3-1. A equipa visitante ainda esteve a vencer graças a um golo de Ladislav Krejci de penálti (39m), mas Dario Spikic empatou pouco antes do apito para o descanso.

Na segunda parte, Dini Peric (59m) e Luka Ivanusec (61m) fizeram o restantes golos dos croatas.