Depois do duelo na fase de grupos da Liga Europa, Sporting e Atalanta voltam a defrontar-se, desta feita nos oitavos de final da competição. A primeira mão realiza-se esta quarta-feira, às 17h45, em Alvalade, jogo que vai ser seguido AO MINUTO, pelo Maisfutebol.



Ruben Amorim anunciou, na véspera da partida, que Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves estão indisponíveis por lesão. Estes dois jogadores juntam-se a Adán, guarda-redes que se lesionou na semana passada e que estará afastado dos relvados algumas semanas.



O técnico leonino está, portanto, forçado a mexer no onze titular para o duelo com os italianos.



Confira a equipa provável do Sporting para o confronto com a Atalanta, da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.