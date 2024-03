Ruben Amorim confirmou que Antonio Adán e o Gonçalo Inácio são ausências na equipa do Sporting para a receção ao Farense, numa partida da 24.ª jornada.



«Quem está fora? Adán e Inácio. O Adán teve uma lesão na coxa num exercício a pontapear a bola e tem uma lesão muscular enquanto o Inácio continua em tratamento. Apesar de ter cara de menino, o Trincão é forte a resistir à dor, disse-me que está bem e vai ser convocado porque está num momento muito bom», começou por dizer, em conferência de imprensa.



A lesão do espanhol surge quando estava a apenas dois jogos de renovar automaticamente contrato com os leões, um tema que foi abordado pelo treinador.



«Não muda nada. Pensamos recuperar o Adán para esta época. É uma lesão normal. As contas da renovação não entram neste momento. São casos particulares. Precisamos do Adán recuperado para conquistarmos títulos», referiu.



Amorim insistiu que a lesão «não é grave», mas não adiantou um prazo para o regresso do guardião, embora preveja que este esteja fora «alguns jogos». O técnico disse ainda qual será o guarda-redes que irá estar no banco, visto que Israel vai ser o titular da baliza do Sporting.



«Parece-me que o Diogo Pinto tem outro traquejo para ir para o banco. Isso passa pelo Vital, mas a decisão final é minha», atirou.

Por fim, e questionado quanto a Franco Israel, o treinador do Sporting apontou às virtudes do guardião uruguaio.

«Noto confiança, capacidade e maturidade. Gostei do jogo com os pés frente ao Benfica, porque foi ágil a servir os colegas. Esteve sempre concentrado e está pronto a assumir a balizar. No golo que sofreu não tinha qualquer hipótese», concluiu.

Depois do triunfo na Taça de Portugal, em casa, diante do Benfica, os leões de Alvalade recebem os leões de Faro este domingo, num encontro agendado para as 18h e que poderá seguir, ao minuto, no Maisfutebol. A partida do Sporting antecede o clássico, entre FC Porto e Benfica.