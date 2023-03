O golo de Antony no Manchester United-Betis foi eleito o melhor da semana na Liga Europa, na sequência dos oito jogos da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, anunciou a UEFA, esta sexta-feira.

Antony fez, a passe do português Bruno Fernandes, o segundo golo do Manchester United, no triunfo por 4-1 ante a equipa espanhola, em Inglaterra.

Antes, Marcus Rashford marcou o 1-0, Ayoze Pérez empatou e, a seguir ao golo de Antony, Bruno Fernandes e Wout Weghorst completaram o resultado.