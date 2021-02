A UEFA confirmou esta quinta-feira que a segunda mão da eliminatória da Liga Europa entre o Benfica e o Arsenal se vai realizar no Stadio Georgios Karaiskakis, em Atenas, casa do Olympiakos. O jogo realiza-se no dia 25 de fevereiro, com pontapé de saída marcado para as 17.55 horas.

Recorde-se que devido às restrições provocadas pela pandemia covid-19, a eliminatória entre o Benfica e o Arsenal não vai poder jogar-se nem em Inglaterra nem em Portugal, pelo que a primeira-mão, na qual o Benfica joga como equipa da casa, se realiza em Roma, e a segunda mão, na qual o Arsenal joga na qualidade de visitado, se realiza em Atenas.