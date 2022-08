Na véspera de novo jogo contra o Gil Vicente, o técnico do AZ Alkmaar não dá como garantida a passagem da sua equipa à fase de grupos da Liga Conferência apesar ter vencido a primeira mão por 4-0.



«Sabemos que o Gil Vicente vai tentar colocar-nos problemas. São uma equipa que está bem preparada fisicamente e que tem uma boa relação com bola. Temos uma vantagem de quatro golos, mas isso não muda a forma como preparámos o jogo que certamente será dificil», referiu Pascal Jensen, em conferência de imprensa., disse o técnico do AZ Alkmaar, na antevisão ao desafio.

Ainda sobre o duelo nos Países Baixos, Jensen lembrou que «nos primeiros 70 minutos de jogo, o AZ Alkmaar teve de se esforçar bastante para apresentar a sua qualidade», reconhecendo que só na parte final do desafio a sua equipa conseguiu dilatar o resultado.

«Fizemos a diferença nos últimos vinte minutos e isso é algo que está no nosso ADN, acreditamos sempre que nos podemos superar, principalmente na reta final dos jogos. Temos de voltar a fazer isso», apontou.

O técnico dos neerlandes espera um Gil Vicente «motivado» em fazer melhor do que no jogo da primeira mão, e garantiu esse mesmo empenho por porte do seu conjunto.

«Os meus jogadores estão sempre motivados para serem a melhor versão de si mesmos. Estamos preparados para qualquer cenário, tal como estávamos na semana passada. Analisámos o adversário e vimos que eles têm também jogado em 4-3-3. Estamos prontos para tudo o que acontecer», garantiu Pascal Jansen.



Quem acompanhou o treinador do AZ Alkmaar na antevisão ao jogo com o Gil Vicente foi Bruno Martins Indi. O capitão do conjunto neerlandês defendeu que a eliminatória ainda não está decidida.

«No primeiro jogo, o resultado esteve em 1-0 até pouco depois dos 70 minutos. Estávamos bem fisicamente e creio que isso fez a diferença. Temos uma vantagem importante, mas estamos focados em mostrar a nossa qualidade, até por respeito pelo Gil Vicente», analisou.

Embora seja internacional pelos Países Baixos, Bruno Martins Indi nasceu em Portugal, mostrou-se «feliz por regressar ao país», revelando acompanhar a Liga portuguesa e a sua ex-equipa, o FC Porto.

«O futebol português tem sempre bons jogadores e, de forma natural, continuo a acompanhar. Olho mais para o FC Porto e fico muito feliz por eles terem sido campeões», confessou o defesa que esteve no Dragão entre 2014 e 2016.

O Gil Vicente-AZ Alkmaar joga-se esta quinta-feira, às 20h00, em Barcelos.