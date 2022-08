Ivo Vieira, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa, após igualdade (0-0) frente ao Famalicão:

«A primeira parte foi mais equilibrada, perante uma equipa em que a classificação não espelha a qualidade que tem. Sabíamos que íamos ter uma tarefa complicada e na primeira parte o golo podia ter surgido para qualquer uma das partes.

Na segunda estivemos melhores, dominamos mais o jogo, criámos mais oportunidades de golo, mas com o adversário a espreitar algumas transições. É um resultado menos conseguido da nossa parte, porque se houvesse um vencedor tinha de ser o Gil Vicente. Vínhamos de um resultado que nos magoou e estes homens estiveram até ao último minuto a tentar vencer o jogo. Estamos na luta para fazer mais e melhor.

[exibição de Navarro e a possível saída] O Fran [Navarro] é um profissional de excelência. Sabemos que todos os jogadores quando são aliciados por outros que isso provoca alguma ansiedade, todos nós queremos o melhor para a nossa vida. Não quero dizer que ele não está bem aqui porque ele é um jogador de grupo. É um jogador de muito trabalho e dedicação e que tem um compromisso enorme com o Gil. Aquilo que é o treino, aquilo que é compromisso, aquilo que é o ambiente de balneário, é um exemplo a seguir.

[Vítor Carvalho e Aburjania em simultâneo no jogo] Eram dois jogadores que iriam cumprir melhor o nosso processo defensivo porque o Famalicão tinha uma estrutura em que joga com os médios largos, embora hoje tenha jogado de forma diferente. Foi uma questão tática. Muitas vezes as minhas opções têm a ver com a estratégia para o jogo e não só com o treino.»