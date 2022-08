Gil Vicente-Famalicão, 0-0 (crónica)

Não saiu do nulo o dérbi minhoto que encerrou a 4.ª jornada do campeonato. Perante mais de cinco mil adeptos, Gil Vicente e Famalicão proporcionaram um excelente espetáculo. Num jogo vivo, cheio de emoção e carregado de oportunidades, só faltaram os golos para a festa do futebol estar completa.

Os galos somam agora quatro pontos e apontam, agora, as baterias para o Az Alkmaar, onde vão tentar o (quase) impossível: dar a volta a uma desvantagem de quatro golos. Já os famalicenses pontuaram pela primeira vez e animam as hostes para as jornadas que se seguem.

Muitas mexidas

A poucos dias de jogar a segunda mão do play-off da Liga Conferência, os barcelenses mediam forças com o Famalicão, ainda sem pontuar neste campeonato. Ivo Vieira fez cinco alterações no onze – colocou a jogar a equipa que, aparentemente, lhe tem dado maiores garantias –, trocando toda a frente de ataque (3), um central e estreando Adrián Marín no lado esquerdo da defesa.

Rui Pedro Silva não tem jogos europeus, mas tem uma equipa para construir e a missão de começar a amealhar pontos o mais cedo possível. O técnico protagonizou quatro mudanças, estreando o central Mihaj, fazendo regressar o capitão Ivo Rodrigues e colocando, também, Pedro Brazão e Colombatto entre os titulares.

O jogo começou a todo o vapor com o Famalicão a desperdiçar, logo no primeiro minuto, o golo cantado. Kadile surge isolado, mas o remate sai ao lado da baliza. A resposta gilista foi imediata, com Danilo a aparecer na área famalicense a cabecear para excelente defesa de Luiz Júnior. Pouco depois, foi Fran Navarro a aparecer solto ao segundo poste a rematar à malha lateral.

Depois de um início tão prometedor, as equipas acalmaram o jogo e só perto da meia hora é que voltou a haver motivos de interesse. Até se gritou golo. Millán empurrou para a baliza o passe de Kadile, mas a assistência foi feita com a mão e o golo anulado. Voltava tudo à estaca zero.

Emoção só a fechar

O treinador do Gil Vicente lançou Carraça para a segunda parte, para dar maior consistência à defesa – Kadile estava a ser um quebra-cabeças. E conseguiu. Contudo, o jogo estava enfadonho, com muita luta, mas poucos motivos de interesse. Ivo Vieira lançou mais três a jogo – passou a jogar com dois avançados – e Rui Pedro Silva respondeu com o reforço do ataque. Estavam os dados lançados para uma ponta final empolgante.

Porém, o cenário manteve-se igual até aos últimos cinco minutos, altura em que os galos ficaram perto do golo e voltara a aquecer o ambiente. Pedro Tiba, com uma excelente jogada individual, descobriu Mizuki na esquerda, que rematou para uma excelente defesa de Luiz Júnior. Do canto, apareceu o capitão gilista a cabecear para golaiiiii – o som que ecoou nas bancadas!

O canto do cisne, ou do galo, apareceu em cima do minuto 90, altura em que Mizuki trocou as voltas a De La Fuente, cruzou para Alipour, ao segundo poste, rematar cruzado, valendo Rúben Lima, em cima da linha, a segurar o empate.