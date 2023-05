O nome de Beto ainda está cravado na memória dos adeptos do Benfica pela exibição do internacional português na final da Liga Europa de 2014 mas, em sentido contrário, o Sevilha recorda o ex-guarda-redes pelos melhores motivos.

Beto parou dois penáltis dos encarnados em Turim e foi o herói da conquista dos espanhóis, que esta semana voltam àquele palco, agora para defrontar a Juventus, nas meias-finais da prova.

«Só tenho boas lembranças, porque me lembro de tudo: cada segundo antes do jogo, durante e depois. Foi uma noite inesquecível para toda a equipa e para os adeptos, um momento memorável. É um jogo que marcou a minha carreira e vai marcar toda a minha vida», recordou o internacional luso ao AS.

Beto reconheceu que o Benfica «tinha um plantel incrível» e era o «principal candidato ao título». «Mas a nossa campanha até à final foi muito sólida. Éramos a equipa que mais queria ganhar a Liga Europa, como sempre acontece com o Sevilha.»

Beto defendeu a segunda e a terceira tentativa do Benfica, por Oscar Cardozo e Rodrigo, respetivamente. As defesas do antigo guarda-redes, porém, estiveram envolvidas em polémica, com as águias a alegarem que o guardião se posicionou à frente da linha de golo.

«No primeiro pénalti antecipei-me um pouco, admito. Foi o meu instinto. Com o VAR poderiam ter repetido, mas o mérito não pode ser tirado. Eu também defendi o do Rodrigo», destacou, antes de comentar a prestação do guarda-redes contrário, Jan Oblak.

«Dava para ver o quanto o Jorge Jesus ficou irritado com o Jan. Depois de me antecipar no penálti do Cardozo, ele queria que o Oblak fizesse o mesmo, mas não aconteceu. Não conseguiu defender nenhum. E eu já vinha de uma história curiosa com o próprio Jorge Jesus», lembrou.

«Eu estava no Leixões e ele era o treinador do Sp. Braga. Estávamos a fazer um jogo importante e o Jorge tentou fazer um jogo psicológico comigo: disse que eu não podia ser um grande guarda-redes porque era baixinho. Mas vencemos por 1-0 e, no túnel, ele pediu para não ficar chatedo, só queria provocar-me. A imprensa portuguesa falou dessa história e em 2017 o Jorge Jesus levou-me para o Sporting. Temos uma ótima relação», vincou.

Beto assumiu ainda que os adeptos do Benfica não esquecem que lhes tirou o título.

«Durante muitos anos eles não me largaram. Nesse mesmo ano, muita gente passou do limite da frustração, mas é assim. Felizmente, não aconteceu nada de grave, é mais um episódio na minha carreira», concluiu.