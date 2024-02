O Benfica recebe o Toulouse, esta quinta-feira, em jogo da 1.ª mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

Depois da derrota em Guimarães, onde apresentou um onze sem avançado de raiz, Roger Schmidt assumiu que «os golos são bons argumentos para jogar» e, por isso, os encarnados deverão regressar à fórmula habitual, com Arthur na frente.

Na defesa, Schmidt também pode apresentar novidades e, se na antevisão prometeu uma equipa a jogar de forma ofensiva, Álvaro Carreras pode ser uma das opções.

No meio-campo, como habitual, a maior dúvida prende-se com o parceiro de João Neves.

O encontro entre o Benfica e os franceses está marcado para as 20h00, no Estádio da Luz. Siga todas as incidências AO MINUTO no Maisfutebol.

Veja, também, na galeria associada, o onze provável do Benfica para receber o Toulouse