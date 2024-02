Na antevisão ao jogo da 1.ª mão do play-off dos oitavos de final da Liga Europa, Roger Schmidt lembrou que, apesar de estar no 14.º lugar no campeonato francês, o Toulouse já conseguiu grandes feitos na Liga Europa, como, por exemplo, travar o Liverpool

«O Toulouse não está tão estável na liga, mas também já mostrou muita qualidade contra adversários muito bons. Na fase de grupos da Liga Europa, jogaram muito bem, a um grande nível, só perderam um jogo num grupo muito difícil. Isso mostra que têm uma motivação extra no futebol internacional e esperamos isso amanhã [quinta-feira]. Querem dar tudo para ter um bom resultado aqui e jogar depois o segundo jogo em casa, é a vantagem deles. Estamos preparados para jogar ao nosso melhor nível e motivados por voltar a jogar futebol internacional», afirmou o treinador do Benfica, em conferência de imprensa.

Schmidt admitiu ainda que o calendário do Benfica é apertado, sobretudo o mês de fevereiro, no qual os encarnados ainda vão ter de disputar mais cinco jogos. Ainda assim, recusou considerar que fevereiro seja um mês-chave na temporada.

«Não faz sentido pensar demasiado na quantidade de jogos em fevereiro, todos os jogos são jogos-chave. Temos de nos focar sempre no jogo seguinte. Depois, temos de analisar e ver como os jogadores estão para decidir a estratégia para o jogo seguinte. Agora, é importante estar focado em amanhã [quinta-feira]. Neste mês não se vai parar, não podemos preparar vários jogos juntos, temos de estar completamente focados neste jogo. Jogamos em casa amanhã [quinta-feira] e precisamos de um bom resultado. Temos de ganhar amanhã [quinta-feira] para ter bons argumentos para o segundo jogo em Toulouse», vincou.

Questionado, ainda, sobre se dava prioridade à Liga Europa ou ao campeonato nacional, o treinador do Benfica jogou à defesa.

«Não interessa a competição. Quando entramos num jogo damos sempre o nosso melhor. O nosso objetivo é sempre vencer, independentemente da competição», frisou.

«Queremos vencer e, se vencermos, chegamos à final e podemos ganhar o troféu. Mas neste momento não faz sentido, para mim, pensar na próxima fase. A este nível, na Liga Europa, temos de respeitar cada adversário e manter o foco para sermos bem-sucedidos», rematou.

O Benfica joga com o Toulouse no Estádio da Luz, esta quinta-feira, às 20h00, num jogo que pode acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.