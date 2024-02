Simão Sabrosa, diretor das relações Internacionais do Benfica, considera que a equipa de Roger Schmidt terá de ser «muito forte em casa» para ambicionar ultrapassar os escoceses do Glasgow Rangers nos oitavos de final da Liga Europa, num jogo que se segue aos clássicos com o Sporting, para a Taça de Portugal, e FC Porto, para o campeonato.

«Sabemos que temos de ser muito fortes em casa e o primeiro jogo será em casa. Portanto, o máximo respeito, trabalhar da melhor forma para conseguir o objetivo e um bom resultado em casa», considerou o antigo jogador, em declarações à BTV.

Para esta eliminatória, Simão aproveitou para apelar ao apoio dos adeptos, recordando que a eliminatória acontece depois de dois jogos de alto risco, com o Sporting, já na próxima quinta-feira, e, logo de seguida, com o FC Porto.

«O apoio dos nossos adeptos fará com que a equipa esteja mais unida, mais forte, depois de dois jogos que vamos ter antes desse jogo contra o Rangers. Iremos jogar contra o Sporting e o FC Porto, acredito que a equipa estará forte, será objetiva e terá pela frente uma equipa também forte», considerou.

A eliminatória acontece depois de os encarnados defrontarem o Sporting no Estádio José Alvalade na próxima quinta-feira, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, seguida do jogo da 24.ª jornada da Liga com o FC Porto, no Estádio do Dragão.

Recordamos que a primeira mão da eliminatória com os escoceses realiza-se no Estádio da Luz, a 7 de março, e a segunda, uma semana depois, em Glasgow, na Escócia.