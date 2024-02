O sorteio dos oitavos de final da Liga Europa colocou os escoceses do Glasgow Rangers no caminho do Benfica e ditou novo embate do Sporting com os italianos da Atalanta.

Quem é que está em melhores condições para chegar aos quartos de final?

O Benfica terá de ultrapassar o atual líder da Premier League escocesa que conta com mais dois pontos do que o eterno rival Celtic quando estão cumpridas 26 jornadas.

Os protestantes de Glasgow ganharam todos os jogos que realizaram em 2024, numa impressionante série de nove vitórias, sete para o campeonato e outras duas para a Taça da Escócia. A última derrota do Rangers foi já a 30 de dezembro, precisamente em casa do Celtic (1-2).

O Sporting, por seu lado, volta a encontrar a Atalanta, atual quinto classificado da Série A italiana, que já tinha defrontado na fase de grupos, com uma derrota em Alvalade (1-2) e um empate em Bérgamo (1-1).

Depois de um início hesitante da nova época, a equipa comandada por Jean Pier Gasperini engatou também para uma boa série de seis vitórias consecutivas, cinco no campeonato, mais a vitória sobre o Milan na Taça de Itália (2-1).

Tal como os escoceses, os italianos ainda não perderam em 2024. O último desaire, em casa do Bolonha (0-1), data já de 23 de dezembro de 2023.

Vote na sondagem associada