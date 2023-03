«Job done».



Depois da goleada por 4-1 em Old Trafford, o Manchester United voltou a bater o Betis. Desta feita, os ingleses não ganharam por números expressivos, mas triunfaram novamente: 1-0 no Benito Villamarín.



Apesar do conforto trazido de Inglaterra, Ten Hag não facilitou e apostou nas principais figuras - Bruno foi titular. Por sua vez, Pellegrini também não virou a cara à possibilidade de conseguir uma «remontada» épica e ofereceu a titularidade a William Carvalho e Rui Silva.



Os andaluzes entraram muito bem na partida, conscientes da necessidade de marcar cedo. Juanmi falhou na cara de De Gea. Pouco depois, Joaquín acertou no poste de fora da área.



O Betis foi melhor durante meia hora. Esse foi, aliás, o melhor momento dos espanhóis que só não marcaram porque De Gea mostrou reflexos apuradíssimos perante Juanmi. O melhor lance do United na primeira metade foi nos descontos quando Pellistri - estreia a titular - acertou no poste e Weghorst viu Rui Silva travar a recarga.



Era um sinal do que estaria para vir na segunda parte. Os red devils puxaram dos galões e aproveitaram o maior risco que o adversário correu na tentativa de virar a eliminatória. Por uma vez, Rui Silva negou o golo a Rashford e depois, o inglês atirou para as nuvens na cara do português. Pelo meio, o Betis assustou com um cabeceamento de Ayoze Pérez.



Rashford não marcou o que parecia fácil, marcou de longe. Um belo golo, diga-se! O avançado enviou um pontapé fortíssimo para o fundo da baliza do Betis. Foi o ponto final na eliminatória.



Ten Hag aproveitou para descansar algumas das principais figuras, lançou Dalot em campo e viu a sua equipa desperdiçar mais oportunidades para alargar a vantagem. Não fosse Rui Silva e o Betis poderia ter saído do relvado com um resultado mais pesado.



É verdade que Juanmi ainda teve ocasião para evitar o desaire, mas o United ganhou mesmo. Trabalho cumprido.