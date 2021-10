O treinador do Sporting de Braga, Carlos Carvalhal, sublinhou esta quarta-feira a ambição de somar os três pontos na casa do Ludogorets, na Bulgária, no duelo da terceira jornada do grupo F da Liga Europa.

Depois de uma derrota na Sérvia com o Estrela Vermelha (2-1) e de um triunfo caseiro ante o Midtjylland (3-1), os bracarenses jogam num país no qual nunca venceram. Por isso, Carvalhal quer que a sua equipa quebre mais um feito, lembrando que, na época 2021/2022, já «matou o borrego» de não conseguir ganhar na Ucrânia, algo que fez com o Zorya.

«Temos muito respeito pelo adversário, mas queremos muito vencer, a proporção dessa dificuldade é do tamanho da nossa ambição. Queremos os três pontos», afirmou Carvalhal, em conferência de imprensa, vincando que os minhotos olham «só para a vitória e para os três pontos, com toda a vontade e determinação de ganhar num país onde o Sporting de Braga ainda não venceu».

Vendo a derrota na Sérvia como um «acidente de percurso», Carvalhal sublinhou que «há muitos jogos ainda por disputar». «Como já tinha dito, acho que é um grupo que se vai discutir até ao último segundo. Veremos quem chega à frente, temos a expectativa que sejamos nós», disse.

O Sporting de Braga, segundo classificado do grupo F, com três pontos, defronta o Ludogorets, terceiro com um ponto, a partir das 17h45 de quinta-feira, no Ludogorets Arena, em Razgrad, Bulgária, O árbitro do duelo é o estónio Kristo Tohver.