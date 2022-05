A polícia espanhola deteve cinco adeptos do Eintracht Frankfurt por distúrbios e ataques a adeptos do Rangers, em Sevilha, cidade na qual as duas equipas jogam esta quarta-feira a final da Liga Europa.

Segundo o comunicado divulgado pelas autoridades, o incidente ocorreu na noite de terça-feira, quando cerca de 200 apoiantes do clube alemão atacaram simpatizantes do emblema escocês, o que obrigou à intervenção de agentes policiais.

Já em março, também em Sevilha, os adeptos do Eintracht se envolveram em confrontos com adeptos do Betis, no jogo entre os dois clubes para os oitavos de final da Liga Europa.

Eintracht Frankfurt e Rangers defrontam-se esta noite, a partir das 20h00.