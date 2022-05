Titular no empate a uma bola na receção ao Borussia Monchengladbach, Gonçalo Paciência foi um dos destaques do Eintracht Frankfurt esta tarde nesse jogo da 33.ª jornada da Bundesliga.

O internacional português resgatou um ponto para a formação da casa com um dos golos do fim de semana: a cerca de 30 metros da baliza, Gonçalo rematou de forma forte e espontânea e fez o empate aos 66 minutos com um golaço.

Ora veja:

Foi, refira-se, o quinto golo do avançado formado no FC Porto na temporada, em 25 jogos.

Antes, logo aos quatro minutos, Alassane Pléa havia dado vantagem ao Monchengladbach, assistir por Stefan Lainer.

Com este resultado, e com apenas uma jornada para jogar, o Eintracht, que se apurou para a final da Liga Europa a meio da semana, segue no 12.º lugar. O Monchengladbach é décimo, com mais um ponto.

(IMAGENS ELEVEN)