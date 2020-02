O treinador-adjunto do Sporting, Emanuel Ferro, considerou esta quarta-feira que não há favoritos para o jogo que vai decidir a passagem aos oitavos de final na Turquia, ante o Basaksehir, mas considera que «naturalmente o fator casa tem alguma influência», apesar de não ser o típico ambiente turco, efervescente e intenso.

«A equipa do Basaksehir que vai jogar amanhã será a mesma que jogou na primeira mão, naturalmente que o fator casa tem alguma influência. Não sendo aquele ambiente típico da Turquia, acreditamos que estejam a tentar beneficiar do fator casa e empenhados em dar a volta ao resultado. Temos conhecimento disso. Vamos seguir com a intenção de marcar golo, tirar partido das debilidades, conscientes de que é uma equipa com jogadores experientes. Vamos estar preparados», afirmou Ferro, em conferência de imprensa.

«A questão do favoritismo é relativa. Só existe favoritismo quando as equipas estão bem preparadas e estão conscientes das dificuldades em cada jogo», disse, ainda.

Silas já tinha antecipado, em Portugal, que o Sporting iria mudar alguns jogadores para este jogo no onze inicial e Ferro reforçou essa ideia, falando da «gestão» da equipa.

«A gestão é sempre feita em equipas que estão em mais de uma competição e que acumulam mais de dois a três jogos numa semana. Fizemo-lo nos dois últimos jogos, houve alteração de jogadores, certamente haverá também alteração de jogadores para o jogo de amanhã, mas faz parte da realidade das equipas que estão envolvidas em muitas competições. A intenção é fazer essa gestão e ter os jogadores no máximo para competirem. A fadiga, em acumulado, limita por vezes a capacidade de as equipas responderem», avaliou o adjunto de Silas, defendendo que o Sporting «não muda a forma» como entra em campo, independentemente da competição e do que, no caso do campeonato português, «seja matematicamente possível ou não».

O Basaksehir-Sporting tem início às 17h55 desta quinta-feira, no estádio Fatih Terim. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.

